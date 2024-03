FOTOD ⟩ 6 üllatavat ideed, kuidas elu köögis põnevaks muuta. Peaaegu raha kulutamata!

Köögimaailmas tõusevad aina enam ausse boheemlikud lahendused, kus elemendid on ise nägu ja nii mõnigi neist teisel ringil, soovitab ajakiri Homes and Gardens. Mõni põtkib vastu, et kellegi vana köök, vanad lõhnad, vanad rasvad... Hei, me nagunii puhastame kõike iga päev! Mõtle parem nii – tuua kööki mõni armas vanaema või perekonna asi – see lisab ju kööki suure hulga hinge ja iseloomu. Lisaks on ümberehitus ja taaskasutus palju rohelisem ja selle keskkonnamõju väiksem kui aina uut ja uut ostes.

Värvidest on trenditoon roheline. Vana mööblit saab muuseas ka üle värvida! Ideed köögi kujundamiseks. Foto: Shutterstock

Praegu valitseb sisekujundusmaailmas vastutustundliku renoveerimise meeleolu ja aina enam köögikujundajaid vaatab esiteks, kas äkki see, mis minul puudu, on kellelgi just üle. Ostu-müügikeskkondadest, näiteks Soov.ee lehelt, leiab uskumatult ilusaid kööke. Otsitakse taaskasutatud elemente, tööpindu ja isegi terviklahendusi – hinnavahe võib olla viiekordne või suuremgi. Isegi uuele köögile lisab taaskasutatud tööpind võlu, sest puidust terrazzo'ni on palju materjale, millele kulumine vaid isikupära lisab.

Too kööki midagi vana. Näiteks taaskasutatud kivist tööpinnale lisab kulumine vaid sarmi ja ilu juurde. Foto: Shutterstock