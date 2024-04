NAISTEJUTUD ⟩ Kaido Pajumaa: kui keegi midagi ütles, lendas juht talle selga. Ta pani inimesed nutma

«Mul on hea meel öelda, et sellel lool oli siiski natukene õnnelik lõpp,» jutustab Kaido edasi. «Umbes poole aasta pärast tuli minu koolitusele samast ettevõttest uus inimene. Ta töötas justnimelt selles valdkonnas, kus see psühhoterrorist oli. Kuulsin temalt, et see intsident siiski käivitas protsessi, mis viis selle inimese väljavahetamiseni. Juht ikkagi võttis vastutuse lõpuks!» Eluterves töömaailmas ei tohiks olla kohta terroristina käituvale ja teisi alandavale juhile. Vägivallale tuleb reageerida adekvaatselt kohe, vastasel juhul see muutub standardiks ja saab tavaliseks.

Mölakad meeskonnas

Me kõik oleme töö juures kokku puutunud mölakatest töökaaslastega. Paljud ka mölakatest juhtidega.

Selle koleda tiitli alla kuuluvad inimesed, kes küll oma tulemustega silma paistavad, aga oma käitumisega alalõpmata teisi alla suruvad, pisendavad või lihtsalt solvavad. Kas meenus keegi?

Lubamatu käitumine on: lugupidamatus, halvustamine, madaldamine, kritiseerimine, teise jutu katkestamine, põlgus, tagasisidele kaitsega vastamine jms.

Muidugi oleks lihtne mõelda, et pigistame mölakate käitumise suhtes silma kinni, sest nende tulemused teevad kõikidele teistele silmad ette. Aga stopp! Mölaka aktsepteerimise kultuur on kõige kurja juur!

Ja selle eest on eelkõige muidugi vastutav meeskonna juht. Tema mõju meeskonnakultuuri kujunemisele on alati veidi tugevam kui ühelgi teisel isikul meeskonnas. Ja eriti teravalt puudutab see just mölakate tolereerimist. Kuni juht lubab mölakatel teistele haiget teha, on see tema valik – vait olemisega lubab ta väärkäitumist. Halvemal juhul võib ajas kogu meeskonna sisekliima vaenulikuks muutuda.

Julie Zhuo soovitab oma hittraamatus «Juhiks saamine» silmas pidada kolme asja:

1) Meeskond muutub üldjuhul paremaks, mida kiiremini mölakas meeskonnast lahkub. Jah, sa jääd tema isiklikust suurepärasest panusest ilma, aga võidad suhetes, koostöös, initsiatiivis, üldsoorituses.

2) Maailmas on hulganisti inimesi, kes on ühteaegu nii andekad ja tulemuslikud, aga ka tagasihoidlikud ning heasüdamlikud. Ei pea olema see või teine. Juhi eesmärk on hoida kõrgel koostöö latti, millele mölakad ei vasta.

3) Mölakad võivad muutuda, aga esmalt peab muutuma meeskonnakultuur. Kui kultuur näitab selgelt, et teatud käitumised ei sobi, siis mölakad kas muutuvad või lahkuvad. Ja viimane pole ettevõttele nii suur kaotus, nagu arvatakse.

Allikas: Kaido Pajumaa