NAISTEJUTUD Lugu, mida kõige rohkem häbenen: «Näljutasin end nii hullusti, et kaotasin peaaegu...»

Sest see on minu lõks. Ma olen kukkunud sügavasse kaevu, ma tean, kus see kaev on ja et minu jaoks seal piirdeid ei ole ja ma ei julge sinna ligi minna. Igal pool mujal ma võin reformida, arendada, ehitada ja muuta asju aina paremaks-paremaks-paremaks. Aga see ei puuduta minu keha ega minu välimust.

Sel korral teie küsite ja Kristinka vastab. Foto: Erakogu

Vastused saavad veel küsimused: Mis on sinu pika suhte saladus?

Kui kaua sa abielus oled?

Milline inimene sa tegelikult oled?

Mis on inspireerinud nii palju töösaateid, kas tööõnn või tööprobleemid?

Kõik, mida tahtsite teada «Naistejuttude» köögipoolelt

Kust on pärit kunstianne?

Mis on sinu tasakaalus keha saladus?

Kuidas sa jaksad 24/7 olla siiras, südamlik, energiline, mitmekesine? ...ja lisaks palju muid küsimusi, vastuseid, teemaarendusi. See saade sündis teie soovil, kallid kuulajad. Tunnistan, päris kõikidele küsimustele ma ei jaksanud vastata. Kui soovite, teen sellest lisaosa.

Välimusele laieneb see samuti, need kaks asja on omavahel seotud. Miks ma pole mitte kunagi kasutanud ühtegi moodsat, noorendavat iluremondi meetodit? Ka seal on oma põhjus. Ma ei pane pahaks, kui teised teevad, see on igaühe vabadus. Inimesed on selle koha pealt erinevad ja see on väga normaalne mitte mõelda nii nagu mina.