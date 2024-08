Pereterapeut: «Suurem osa suhteid vajab seda, enne kui liiga hilja...»

Selline vaade ongi väga terve – siis on mõlemad pooled koos omal soovil, kumbki pole lõksu püütud ja ei tunne end suhtes nagu trellide taga keldris. Kuid olgem ausad – leidub ka selliseid suhteid! Leidub nii mehi kui naisi, kes usuvad tõemeeli, et kaasa on tema oma, kohtlen teda, kuidas tahan ja kellegi asi pole kobiseda – see on omaniku õigus!

Ei tasu nüüd ennatlikult arvata, et suhteaudit toob tõe päevavalgele ja sellele järgneb lahutus. Oh ei! Selgus loob alati turvatunnet, lähedust ja kindlust juurde. Kui selgelt välja öelda, mida üks või teine partner soovib, on sellega arvestada palju lihtsam.

Armastavas suhtes on teise väärtustamine, austamine ja tema soovidega arvestamine alustalad. Probleemid tekivad seal, kus naine või mees saab auditi käigus teadlikuks teise ootustest, kuid keeldub nendega arvestamast. «Mis sa jaurad, kõik ju teevad nii!» Kui puudub teise väärtustamine ja austus, ei ole see armastav suhe. Asi klaar. Variandid: 1. Parandada haiget tegevad kohad suhtes ja viia see suhe armastavale tasandile, kus austatakse mõlema soove ning andmine ja saamine on tasakaalus. 2. Minna lahku.

Suhteaudit Foto: apollo.ee

Suhteaudit. Käsiraamat paaridele

Autor: Kärt Kase

Autor: Kärt Kase

Miks suhted ei toimi? Enamasti on põhjus lihtne – kummalgi parnteril on suhtest täiesti erinev arusaam ja ootused sellele on samuti täiesti erinevad. Aga... nad pole kunagi sellest rääkinud! Ja kumbki süüdistab teist, et see tema arusaama kohaselt ei käitu. Tee suhteaudit ja asi klaar!

Raamat koondab vajalikke küsimusi, milelle ausalt vastates on võimalik aru saada, kes su kõrval on, kuhu ta minna soovib ja kuhu te üheskoos teel olete. Ülikasulik ka enesearengu vaatest taipamaks enda soove, ootusi, tugevusi. Raamat juhendab ka, kuidas vestelda ja teist aktiivselt, pühendunult, vahele segamata kuulata. Need sügavad küsimused ja vestlused võivad ka luua täiesti uue kvaliteediga läheduse ja usalduse! Väga soovitav kõigile, kes soovivad õnnelikku ja teadlikku paarisuhet.

Raamatu kirjutas psühholoog-pereterapeut Kärt Kase, kes pakub nõustamisteenust, perelepitust ja ka otseselt juhendatud suhteauditi teenust.

Relationship audit. Foto: Amazon

Suhteaudit

Ade D'Almeida

Kuidas väljendad oma tundeid, mõtteid ja väärtusi lähisuhtes? Kurb tõsiasi on, et enamik ei oska seda teha ja seetõttu jätab selle sootuks tegemata. Aga avatud suhtlus loob terve suhte vundamendi!

Tehke kindlaks, mida soovite suhtest. Ei – pimesi ei tasu loota, et õnn õuele tuleb. Kui sa ise ei tea, mida vajad, kuidas sa saad oodata partnerilt, et ta seda sulle pakkuda oskaks?! Aga just seda enamik suhtes inimesi teeb!

Aitab udus sumamisest – vaadake kõik valdkondhaaval üle. Kuidas jagata materiaalset vastutust? Kuidas aga käib tööjaotus majapidamistöödes ja emotsionaalses töös? Vaadake üle valdkonnad, kus peate võib-olla oma lähenemist muutma, et teineteisega arvestada. Mida te ise suhtes vajate – öelge see selgelt välja, arvestades ka partneri ootusi. Kuidas te lahendate konflikte ja kuidas saaks seda arukamalt teha? Vaadake üle piirid – sotsiaalsed, emotsionaalsed, seksuaalsed, majanduslikud – igas valdkonnas, kus need teile olulised on!

Ja lõpuks aitab raamat partneritel luua tegevuskava, mis aitab teil suhetes paremaid valikuid teha. Unistuste hägusus on peamine põhjus, miks need ei täitu. Ära karda konkreetsust ja õnnelikud suhted on igaühele kättesaadavad.