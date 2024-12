NAISTEJUTUD Just see otsustab, kas naine ütleb sulle ei või jah - uskumatu, aga paljud ei tea seda!

​Väärt lugemist armunutele

Kuidas teha, et romantiliselt alanud suhe ka pikema paarisuhtena oma sära säilitaks ja hinge õnnelikuna hoiaks? Kuula saadet –​ Andryl ja Mirellil on selleks suurepärane ja väga lihtne valem. Aga ideid leiad ka siit:

Praktiline käsiraamat «Hästi toimiva abielu 7 põhimõtet». Foto: Kirjastus

«Hästi toimiva abielu 7 põhimõtet»

John M. Gottman

​Gottmanid on terapeutidest abielupaar, kelle tarkusi suhtemaailmas peetakse tõeliseks kullaks.

Sellest teaduslikust, samas elulähedasest raamatust saad teada korduvalt ja korduvalt järele proovitud strateegiad, mis aitavad suhteid parandada ja isegi päästa. Kohati on need päris jahmatavad ning mitmeid asju teevad tavaliselt paarid vastupidi. Ja mitme koha peal me aina jageleme, aga saab ka palju tervemalt ja targemalt. Saad teada Seattle'i armastuselaboris tuvastatud tõe õnnelike paaride kohta. Ei, sa ei arva seda kindlasti ise ära! Millised märgid ennustavad lahutust – need on kohe nähtaval. Ja kui omavaheline suhtlusstiil ei muutu, on suhte lagunemine kahjuks paratamatu. Ja eriti ilus osa raamatust on selges, samas südamlikus laadis kirja pandud praktilised õpetused, mis suhet hoidma ja lähedust looma õpetavad. Kuidas pöörduda keerukas olukorras teineteise poole ja mitte eemale? Kuidas kasvatada hellust ja imetlust? Kuidas suhteummikust välja saada? See raamat on niivõrd sisutihe, selge ja veenev, et kõnetab ja suurimat suhtepelgurit, kes sel teemal kõnelda kardab. Ja kuna kirja on see pandud meheliku loogikaga, on seda suhteraamatut täiesti suutelised lugema (ja rakendama!) ka mehed!

«Abielusoofia» Foto: apollo.ee

«Abielusoofia​. Koos püsimise kunst ja teadus»

Belinda Luscombe

Autoriks on ajakirjanik, kes on asjaliku suhtetarkuse kokku seganud isiklike suhtekogemustega. Ta paneb puid alla nii endale kui oma abikaasale. Nii et tulemuseks on kasulik raamat, mis on samas muhe ja kerge lugemine. Elulähedane, naljakas ja lausa ehmatavalt aus. Heh, me teeme kõik neid lollusi suhetes, eriti väärtuslik on peatükk tülitsemisest – just nii me kaasat verbaalselt klohmimegi. Aga ka peatükid seks, rahaasjad ja abielukarid on krõbe kraam. ​Belinda Luscombe kasutab isiklikke näiteid inimlike eksimuste kirjeldamiseks ning lisab asjatundjate teooriaid tarkuse vahele pookimiseks. On ääretult sümpaatne, et ta ei võta targutaja positsiooni, vaid on ühes lugejaga kogeja ja eksija sel teekonnal. Ning kui paremad suhted isegi ei peaks olema sinu eesmärk on see ka niisama hoogne ja äratundmist pakkuv lugu.

«Kuidas jääda abielus õnnelikuks?» Foto: apollo.ee

«Kuidas jääda abielus õnnelikuks? Toimiva paarisuhte käsiraamat»

J. Markman, Scott M. Stanley, Susan Blumberg​

Miks suhe igavaks muutub? Sest me teeme aasta-aastalt suurema osa ajast igavaid asju. Elu neist suures osas koosneb. Me unustame – motiiv teineteisele rõõmu teha on väga hea põhjus midagi teha!

Raamat on hea abivahend paaridele, kes soovivad tuua oma pikaajalisse suhtesse rohkem rõõmu ja naudingut. See on palju lihtsam kui arvatakse. Ja saamine algab andmisest – tagurpidi ei saa midagi. Samuti on see raamat suurepärane töövahend paarisuhtega töötavatele spetsialistidele – psühholoogidele ja terapeutidele. Ja taas – pigem kerge ja mõnus lugemine.

«Eight Dates» Foto: apollo.ee

«Kaheksa kohtingut»

Gottman

​Suhtemaailmale pühendunud psühhoterapeutide John and Julie Gottmani loodud väga sisutihe raamat, mis selgitab lahti, millised valikud viivad milliste tulemusteni paarisuhtes. Ja me saame neid muuta! Gottmanidel on teooria, mille alusel suudavad nad kümneminutilise kohtumise jooksul paariga 94-protsendise täpsusega ennustada, kes jääb kokku ja kelle liit lõppeb draama ja purunemisega. Seda näitavad viisid, mil moel nad teineteisega suhtlevad ja kuidas reageerivad. Kaheksa kohtingu teooria tugineb neil vaatlustel ja läheb sügavamale.

Teos tugineb rangetele teaduslikele uuringutele selle kohta, kuidas me armume. Tõendid kinnitavad, et teadlikkus ja lähedane kontakt muudab suhted paremaks – soovitatud juhendatud kohtingud on päästnud ka halvas seisus paarisuhteid! «Kaheksa kohtingut» on täis uuenduslikke harjutusi ja vestlusi, mis aitavad avada ennast, teist, süveneda, usaldust ja lähedust luua ja avastada. Raamat on inglise keeles.

Imelist suhtetarkust pakub ka Gottmani instituut.