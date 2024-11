NAISTEJUTUD «Tahtsime hõbepulma kirikus teha, aga vaid kaks nädalat enne... »

Mulle meeldis temaga tangot tantsida. Ikka nii, et on keerulised sammud ja krutskid. Ja see temperamentne tango oli vägagi rahulik, kui sai kõiki aktiivseid samme mõnuga koos teha.

Ega koos tantsida ei saa, kui teineteisemõistmist ei ole. Aitäh sulle, isa Ott, et sa rääkisid oma lugusid.

Ma pean ka aitäh ütlema. Sellepärast, et see oli mulle ka seiklus – ootamatu ja mõnus seiklus.

Armas kuulaja – võta aega, et kuulata ja salvestada ka oma enda perekonna lugusid senikaua, kuni on veel nende rääkijaid. Meie päritolu ja esivanemate lood ongi meie juured. Ilma neid austamata ja hoidmata oleme nagu lõikelilled.

Kes on Ott Herodes ?

Ott Herodes on graafik ja maalikunstnik. Tal on ka arhitekti haridus. Ott Herodes on töötanud mitmes raamatukirjastuses, kirjastuskomitee peakunstnikuna ja ajakirjandusväljaannetes kujundajana.

Kirjutab luuletusi, armastab kalligraafiat, mägironimist, jalgrattasporti ja ajalugu. Oti isa on Hans Gustav Herodes ja ema Ludmilla Herodes. Otil oli kuus venda ja kolm õde, kellest paljud on nüüdseks lahkunud. Tal on kolm tütart ja kuus lapselast.