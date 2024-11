NAISTEJUTUD Peaaegu kõik teevad seda ja ometi on see kohutavalt kahjulik!

NAISTEJUTUD ⟩ Just need kolm kahjuks väga tavalist asja on suurimad tülide tekitajad

Sinu konkurentsieelis. Foto: apollo.ee

«Tulemuslikkuse kunst. Sinu konkurentsieelis»

Jim Stovall

Seda raamatut soovitan ma heas mõttes «tagurpidi» lugeda. Või siis teise nurga alt. Siin on kenasti reastatud kõik need pseudoväärtused, mida meil oleks justkui kohustus siin elus taga ajada, et sisemist väärtusetusetunnet täita. Asi pole selles, et need tehnikad ei töötaks – töötavad küll! Aga suund on ikkagi sarnane konkurentsimentaliteediga, millest ka saates juttu. Saavutad kõik, aga kaotad rahu, õnne ja iseenda.

Jim Stovall on konkreetse jutuga tõhususeguru. Ta valgustab läbi, miks meid tabab ebaõnn, mis meid tagasi hoiab. Kui tema õpetussõnadesse suhtuda konkurentsivaba meelelaadiga ning veendunud enesesõbralikkusega, on need igati head tööriistad. Samuti on mõistlik jalad maas planeerimine, abstraktse visiooni selgeteks sammudeks jaotamine ning julge väljakutse – defineeri ise oma edu. Ära kasuta etteantud formaate, kuhu sa ei pruugi mahtuda.

Vaielda tahaks aga vaadetega, mille eelduseks on, et inimene suudab ratsionaalselt funktsioneerida ning et kirge on võimalik tekitada või leida seal, kus seda pole. Kokkuvõttes huvitav ja silmaringi avardav lugemine, mis annab tasakaalustava ja sootuks teise vaate episoodis esitletud vaatenurgale.

«Competition is Killing Us». Foto: apollo.ee

«Competition is Killing Us»

Michelle Meagher

Äri vaatenurgast kirjutatud virgutavalt kriitiline raamat paljastab selle, kuidas suurkorporatsioonid enese kätte haaratud võimu kasutavad. Midagi inimlikku selles pole. Kõigi ressursside enamik on vähemuse käes vastu igasugust loogikat ning valitsused ei suuda ega soovi seda ohjata. Või müüvad õigluse kerge käega isikliku kasu ja hüvede eest maha. Inimese ahnus on piiritu ja inimlikkus kahaneb kooskõlas kokkuahnitsetud võimu ja vahenditega, aga vastutame me selle olukorra eest kõik – miks me seda aktsepteerime?

Revolutsiooniline ja mitmes vaates hulljulge raamat, mis mõneski riigis paneks autori elu ohtu. Autor esitleb ka õiglast koostöömeelset arenguvõimalust veenval ja loogilisel viisil. Raamat on inglise keeles.