NAISTEJUTUD «See on suurim solvang, mida naisele saab öelda!»

See oli mõeldud komplimendina: «Sa oled nii tugev!» Kuid Liis haavus sellest südamepõhjani, katkestas suhted ning otsustas: «See on ülim solvang, mis mulle öelda saab!» Naised ei taha enam tugevad olla! Loe edasi ja saad teada, miks see nii on.

Mis saab elust, kui võtad vastu otsuse: kõigele jah! Saates on külas kaks naist, kes proovisid omal nahal järele, kuidas jah-ütlemine elu täielikult muudab, Liis Vilde ja Marian Ševtšuk. Kuid üks kõlama jäänud teema on siiski veel olulisem. Ja see on inimese õigus olla õrn ja haavatav.

«Tänaseks ma olen punktis, kus ülim solvang, mis mulle öelda saab, on: «Liis, sa oled nii tugev!»». Liis ütleb seda tuliselt, südamepõhjast. Solvab see, et taas mõistab naine – inimene pole viitsinud üldse süveneda, et märgata – ta ees pole tõhus tank, vaid õrn ja ilus naine. «Sellepärast solvang, et see on kõige pealiskaudsem asi, mida sa saad teisele inimesele öelda. Et sul puudub igasugune aimdus, mis selle tugevuse taga on. Mina tõlgendan seda nii, et tänan, et sa ei ole viitsinud hetkegi süveneda. Kui sa natukenegi jälgiksid või süveneksid, mida ma milleks teen, siis «tugev» ei oleks kindlasti see omadussõna, mida kasutada. Nad näevad puud, aga nad ei näe selle taga võrset. Mina tahaksin ka õrn olla!»