NAISTEJUTUD Perelepitaja Kaido Taim: «Kui tark ja loll tülitsevad, siis loll on neist see, kes...»

Tõsi on see, et vähesed inimesed oskavad lahendusele orienteeritud vestlusi pidada. Ego hüppab vahele, algab süüdistamine ja ründamine. Ning samal hetkel kaob mõistmise võimalus. «Kuidas neid vestlusi pidada on jälle omaette teema,» teab Taim. «Me räämine läbi oma mina, mitte nii et sina teed midagi valesti. Ülte nii: ma palun sul midagi vältida, kuna mul on siis väga raske enda ärritust kontrollida.»

Kaido soovitab, et see asjad välja ütlemise aeg võiks olla kokku lepitud ja konkreetselt piiritletud. Miks mehed ei taha vahel rääkida ja aina enam ka naised? Neid hirmutab nende vestluste lõputus. Nii palju on ju toimunud, hakkan arutama ja sel vestlusel pole ei otsa ega äärt! Ei! Tehke konkreetne ajaraam ning pole põhjust ka muretseda kui kõike ei jõua - sama võimalus tuleb peagi taas. «On aeg, kus me neid asju räägime - kindlaks määratud, piiritletud aeg. Ja väljaspool seda aega me neid asju ei räägi üldse!»

See pealnäha lihtne kokkulepe hoiab ära palju tülisid ja konfliktiohtlikke olukordi. Kui me teame, et me saame rääkida, siis me ei ujuta teist üle. Ja kui me arvame, et meil see võimalus puudub, siis läheb varem või hiljem pudeli kael umbe ja pudel plahvatab.