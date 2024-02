NAISTEJUTUD ⟩ Perelepitaja Kaido Taim: petmine ei lõpeta suhet. Saatuslikuks saab hoopis...

Mis murrab südame?

Mida petmine tähendab? Meeste ja naiste vaates võib see olla väga erinev. «Meestele on oluline see, et naisel ei oleks mingisugust füüsilist suhet teise mehega,» teab perelepitaja. «Naistele on oluline, et mees ei oleks kuidagi hingeliselt seotud mingi muu naisega. Et mees on armunud. Kui mees kuuleb, et ta naine on armunud, siis ta ei pruugi sellest nagu arugi saada. Ta küsib: «Ega te seal midagi ei tee? Kui midagi ei tee, las ta siis olla.» No võib-olla midagi räägivad, aga peaasi, et midagi füüsilist ei ole! See on mehe jaoks põhiline.»

Võib filosoofiliselt küsida, et mis siis üldse on kõrvalsuhtes halb, mis selle halb tagajärg on? «Kui me vaatame minevikku, siis paha lugu, kui su naine jääb rasedaks kellestki teisest,» toob Taim konkreetse näite. «Tänapäeval on igasugu võimalusi seda kindlaks teha. Võib-olla sealt tuleb mingi alateadlik hirm. Pigem on see ikka võistleja tajumine – kui keegi tuleb omanditundega sinu naise suhtes, siis seal võib minna tõsisemaks tüliks.»