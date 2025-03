NAISTEJUTUD Miks depressiooniravimid vahel ei aita? «Ma isegi ei teadnud enne, et mul oli nii raske»

Enda aktsepteerimine on vajalik, aga tihtipeale käib diagnoosi teadvustamisega kaasas see, et seda hakatakse vabandusena kasutama. Diagnoos ei defineeri inimest – sa pead sõna pidama. Kas sul on olnud kiusatust seda teha?

Ma pigem toon naljaga sisse, mitte ei kasuta seda ettekäändena. Aga noh, siis ma pakun probleemile ka lahendust. Ma võtan vastutuse ja proovin päriselt järgmine kord paremini teha.

Kogu see depressiooni- ja ärevushäire lugu ongi üks osa sellest õppekohast või nendest õppetundide kogumikust, mille auhind oli ATH. Kui sa arvad, et nüüd oled midagi saavutanud ja see jääb püsima, siis ära ole nii enesekindel selles. Ole valmis alati kohanema. Ja noh, kui sul on raske depressioon, siis see ei pea sind defineerima – see kestab mingi ajani, ei tea kui kaua ja mis vormis, mis kujul. Ärevusega on täpselt samamoodi, ma ei saa seda ära kaotada, see on eluks vajalik. Mul poleks muidu meeles olnud täna siia tulla.