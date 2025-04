AVALIKULT ALASTI Põhjus, miks seda tehakse, pole sugugi see, mida arvatakse

Hot Blade on mehe artistinimi, lavaelu kõrval on ka tavaline tööelu, aga lavalt saadud julgust, selget silmavaadet ja enesekindlust kasutab mees igal pool.

Miks inimesed ei taha esineda? Nad kardavad läbikukkumist, äratõukamist, häbisse jäämist. Peamine pidur, mis meid tagasi hoiab, on häbi. Aga kas häbi on üldse kasulik isiksusele või pigem kasulik tööriist ühiskonnale, et isiksusi ohjeldada?

Häbi anatoomia

Fakt on see, et valdav osa inimesi ei pane end mitte kunagi olukorda, kus tuleb seista silmitsi oma häbi, hirmu või mõlemaga korraga. Aga just niisugune olukord on avalik esinemine. Laval riidest lahti võtmine – juba mõte sellest käivitab nii hirmu kui häbi! Mida pikantsemas vormis, seda suuremaks kasvab ka risk häbisse jääda. Kuid tegelikult on see üksnes illusioon – ei tõtta sugugi teised meid nii varmalt hukka mõistma või häbistama. Häbi tegutseb suures osas väljaspool meie teadvustatud mõttetegevust ning allub sootuks teistmoodi loogikatele.

Häbi on halvav tunne. Foto: Shutterstock

Suurem risk on vähem ohtlik

Avalikult rünnatakse asjade ja tegude eest, kus samastumine on lihtne. Kui keegi teeb midagi, mida ka mina ise võiksin teha, aga teeb seda teisel viisil – väga kiire on hinnang tulema, et ta teeb valesti! Ta ei oska, on loll, kobakäpp, kohmakas. See on ebaküps automaatne reaktsioon, hinnangu andja ei oska oma mina olukorrast eristada ning ei teadvusta endale, et teisel on täielik õigus olla erinev ja teha teisiti.

Ja nüüd tuleb üllatus! Asjade eest, millega ennast ei samastata, rünnatakse kordades vähem. Eristuda on lihtsam ning enda maneere ei suruta peale, kui neid isegi olemas pole. Ehk siis astuda lavale ja standup​'i vaba mikrofoni õhtul nalja teha on palju riskantsem kui astuda lavale ja teha striptiisi. Miks? Eelnev mõttekäik selgitab seda.

Häbistamist on mitu põlvkonda kasutanud autoriteedi kehtestamise vahendina vägivaldseid meetodeid kasutades. Süü märgib, et tegu on vale. Häbi märgib, et sa ise oled vale. Oled väärtusetu ja olukord on lootusetu. Vanemad, õpetajad, vähese koolitusega juhid kasutavad häbi siiani distsiplineeriva vahendina, aga see ei paranda tulemust, vaid alandab isiksust.

Kes teist häbistab?

Terve ja tasakaalus inimene teist ei häbista. Selle järele tunneb vajadust see, kelles endas on palju allasurutud, teadvustamata häbi. Oma häbitunnet teistele projitseerides kogeb ta ajutist leevendust, aga läbi töötamata tunne jääb teda edasi koormama. Inimene, kes kannab ja varjab endas häbi on see, kes soovib ja otsib võimalust häbistada teisi. Terve inimene korrigeerib vajadusel käitumist eluterve piiride seadmise ja selgitusega, ta ei kasuta süüdistamist ega häbistamist.

Ründavad väga agressiivselt must-valgelt tihti ka need, kel pole kõnealuse teemaga mingit kokkupuudet ja seal on põhjus lihtne – hirmul on suured silmad.

Mida häbiga teha?

Häbi on imelik tunne. Mida häbenetakse, püütakse varjata. Kannatus püsib. Aga kui häbi avalikuks tuua, välja öelda, seda tunnistada, siis toimub taas midagi üllatavat – inimene vabaneb häbist, mida selles kontekstis tunneb. See ongi salapärane mehhanism, miks burleskilavale astumine nii vabastavalt mõjub ning paljude häbide küüsist päästab. Keha on loomulik, aga selle külge poogitud häbid sageli ei ole.

Kuidas on häbi tunda?

Häbi on nagu raske koorem, mis vajutab inimese maadligi. Röövib initsiatiivi – ta ei julge ei sõna võtta ega samme astuda. Häbi on halvav. Kollektiivis, suhtes või perekonnas, kus kasutatakse tagasiside andmiseks häbistamist, pole loovust, julgust ega motivatsiooni, inimesed teevad miinimumi ja täidavad vaid käsku.

Häbi kasutamine on taktikaline

Kultuuri- ja religiooniantropoloogias on käibel mõisted häbikultuur, süükultuur ja hirmukultuur. Kõiki neid kasutatakse kontrollivahendina, inimeste distsiplineerimiseks. Nii näiteks võib idamaades näha häbile ehitatud ühiskonda, läänemaades aga süükeskset korda, hirmuühiskond aga keskendub primitiivsele domineerimisele jõu abil. Kõik loovad veidraid kõrvalekaldeid ja ebaloogilisi käitumisi. Häbiühiskonnas inimene pigem tapab end, kui langeb sisendatud häbi alla, millega kaasneb ähvardus tõrjutuks ja alandatuks saada. Meile on mõistetav, et välditakse tegusid, millega kaasneb süütunde tekitamine ja karistus.

Totalitarismis on häbi teadlikult kasutatav instrument kergesti juhitava tahtetu massi treenimiseks. Teisalt on see sotsiaalsetes reeglistikus ja toimivas ühiskonnas vajalik emotsioon, kui see inimest liialt ei pärsi ega halva.

Häbitunde eest ei saa põgeneda, ehkki sageli püütakse seda alla suruda või endasse ära peita. Sel moel lood kroonilist häbi.

Häbi alaliigid

Inimestel on mitmeid erinevaid häbisid ja neid tundma õppides on lihtsam endast aru saada ning ka oma tunde all mitte enam kannatada. Levinud baashirm, hülgamishirm, võtab ka häbistava, piinliku valusa vormi, milleks on eemaletõukamine isiksusena. Kui sinu tunnetele ei vastata, kui su sõber ei soovita olla, kui sinu seltsi välditakse.

Teine suur häbi allikas on paljastamine. Mingil põhjusel õpetatakse meile maast madalast, et keha ja alastus on midagi häbenemist väärivat ja kellegi alasti nägemine põhjustab häbi sellele, keda nähakse. Miks mitte sellele, kes sobimatult ja soovimatult vaatab?

Häbisse jäämise ehk läbikukkumise hirm on kolmas alaliik – üritad midagi, aga ei õnnestu. Sind naerdakse välja. Kui ootused endale on liiga kõrged, hingab kuklasse ka häbi ning see võib viia olukorda, kus inimene ei julge enam midagi uut proovida. Mentaliteeti kannab ka arusaam, et ei ütlemine on midagi häbiväärset – sinule öeldi ei, järelikult sa oled läbikukkunud ning lisaks aktiveerub esimene häbi põhjus – sind tõugatakse ära. Eitus on sama normaalne kui jaatus, ei öeldi olukorrale või pakkumisele, mitte sulle.

Neljas häbi võimendaja on ellujäämishirm – häbi võis tähendada ebasoosingusse sattumist, karjast välja arvamist, võimalikku surma. Tänapäeval enam nii pole, aga meis peituvad instinktid ju töötavad ikka samamoodi edasi. Häbi ongi häirekell – selline vabadus või tegu pole enam turvaline ehk siis korrigeeri käitumist, kus vaja, aga ära ütle endale: mina olen vale.

