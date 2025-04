Kes on Keio Amazing?

Keio on motivatsioonikõneleja, meelelahutaja, MyFitnessi treener, podcast'i «Võim ja Vägi» saatejuht ja endine show-maadleja. Ta treenis Inglismaa kõige kõvemas show-maadluse koolis Revolution Pro Wrestling Portsmouthis. Kuidas ta sinna sattus? Lihtsalt läks, sest tahtmine teha oli nii tugev. «Kui sa tahad elus midagi teha, siis tee seda kohe – nii hästi kui saab ja ilma hirmuta,» soovitab Keio. Ta alustas küll sõbraga, aga ajapikku sai aru, et kõik pole alati tema poolt, hakkama tuleb ise saada. Sõber sai küll väga edukaks, aga teed läksid lahku. Tänaseks on mehed küll teineteisega ammu rahu sõlminud. «Ma mingi hetk olin hästi vihane, aga tegelikult on see ok. Igaüks hoidku ennast ja iga löök on kasvamise koht. UKst ära tulemise põhjus oli läbipõlemine. Sain seal ägeda põhja alla ja ei möödu päevagi, kus mu keha ei igatseks ringi.» Tänaseks on Keiost ühes oma mentoriga saanud wrestlingu maaletooja Eestis.

Keio tuli Eestisse tagasi ja valis hoopis hariduse. Alustas MyFitnessi spordiklubis tööd treenerina ning teenis kiiresti kõige populaarsemate treenerite preemiad. 2018 oli plaan küps wrestlingu ringi tagasi pöörduda, aga sai aru, et tahab elus ka teisi asju teha elus. «Avastasin, et minu isiksus ei ole ainult professionaalne showmaadlus. On ka teisi tahke - meelelahutaja, wrestlingu eestvedaja ja treener. Minu eesmärk on eksisteerida selleks, et inspireerida,» ütleb mees. «Ja minu missioon on olla voice of the voiceless, seista nõrgemate eest ja kaitsta naisi. Ma imestan – Eestis ei ole palju mehi, kes astuks naiste eest välja. Meesterahvad väga ei tee seda ja ma leian, et see on vale. Me peame naisi kaitsma – see on ühe hea mehe, ühe tõelise kangelase tunnus.»

Keio küsib otsekoheselt: «Millised on kõige õnnetumad ja kõige vihasemad mehed maailmas? Need, kes üksi on! Mehel pole tasakaalu. Ärge võidelge oma võimaluse vastu olla õnnelikum mees. Mina kannan uhkelt märki, et olen ühe naise mees. Mujale ei vaata. Ma olen distsiplineeritud. Mina usun, et õige on otsustada, üks naine, üks mees, ja austada üksteist, ning pühenduda. Kõige mehisem tegu elus on hoida oma naist!»