NAISTEJUTUD Uskumatult tõhus – lõualotist saab päriselt lahti, naised lihtsalt ei tea seda lihtsat nippi

Mille pärast eestlannad kõige rohkem muretsevad? Usu või mitte, see on lõualott. Isegi teismelistel on see häiriv asi end vahel juba ilmutanud. «See on seotud eestlannade vananemistüübiga,» teab öelda iluekspert Mari Lakspere. «Aga selle vastu aitavad väga tõhusad nipid.» Naine kinnitab, et on oma silmaga näinud, kuidas soovimatud padjakesed lõua alt ja taljejoonelt plehku panevad. Ka sina võid seda teha ja see pole isegi üldse raske!

Lõualott – mis see on?

Ekslik on arvata, et topeltlõug on üksnes hunnik pekki – oh ei! Osal saledatel on see olemas ja mõnedel kurvikatel puudub see täiesti. Lõualott võib ka väga kiirelt tekkida ja kaduda. Selle naisi häiriva asjanduse moodustavad turse ehk kehasse kogunenud vee ja toksiinide segu, halb rüht, harjumused, treenimata näolihased ja alles viimasena liigne kaal. Lõualotis on igasugust täidist. «Seal on selline rasvakiht, mida on meie näos umbes kaheksakümmend protsenti ja mida hoiavad paigal need pisikesed peenikesed lihased,» selgitab iluekspert. «Neid me siis treenime, et need paigal püsiksid ja nägu oma kuju säilitaks. See hakkab lihtsalt langema ja siis, noh, tegelikult see topeltlõug on natuke sarnane kõhuga. Need on sellised veepeetuse ja rasvkoe kogunemise kohad, niisugused padjakesed kehas.» Mari Lakspere kinnitab, et ka punnis kõht pole üksnes pekk, oleks see vaid nii lihtne! Sealgi on segunenud sarnane kokteil, mis tekib sarnastest põhjustest. Ehk siis, täpselt nii see toimub – muutes elustiili viisil, mis kaotab lõualoti, saad suure tõenäosusega lahti ka kõhu peal kükitavatest padjakestest.