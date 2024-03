NAISTEJUTUD ⟩ «Oh, ma olen nii hea suhtleja!» Miks nii arvajad on tihti hoopis tüütused?

NAISTEJUTUD Läbipõlemist me ise ei märka! Suurim oht seisneb selles, et...

Kuula ka läbipõlemisest - oskus enda heaolu hoida mängib rolli ka suhtlemises. Inimene, kes on ülepinge all murdumas, ei suuda ka enam adekvaatselt suhelda ja seda oleks isegi kohatu temalt nõuda. Tal pole selleks ressursse! Tal on lühike süütenöör, tal pole kannatust kuulata, ta reageerib üle, tõlgendab negatiivselt, ei märka teise tundeid. Väga tähtis on leida eeskätt tasakaal endas.

Suurimad hirmud

Mida me kardame? Vastused on üllatavad. «Mulle meenub kohe üks New York Timesi uuring, kus küsiti, mis on inimeste suurimad hirmud,» teab rääkida Miller. «Number üks oli sisenemine võõraid täis ruumi ja teine avalik esinemine. Kolmandal kohal oli surm.»

Loo esimene kontakt!

See tundub palju hirmsam ja raskem kui see on! Vajad vaid kuut konkreetset sammu:

✓ Otsin silmsidet

✓ Näitan näoilmega, et soovin suhelda

✓ Lähen tema juurde

✓ Naeratan

✓ Hoian silmsidet

✓ Ulatan käe

Tea, et kuulamine on tähtsam kui ise rääkimine - selle asemel, et püüda olla huvitav, ole teisest huvitatud.

Pea meelest, et tähtsam kui see, mida ja kuidas sa ütled, on emotsioon, mille suhtlus teisele loob. Just emotsioon püsib meeles ka siis kui teise nimi ja kontakt ammu ununenud on. Parim mida soovida, on luua liitlastunne, soojuse ja sõbralikkuse õhkkond.



Allikas: Merit Milleri koolitus «Small Talk ja suhtluskunst»