SAGE MURE ⟩ Selle tervisehäda all kannatab iga neljas inimene. Ise see ei parane!

Õnneks on mulle järele tulnud kallim lahkesti valmis mind kätel kandma. Mul on ülihea meel, et operatsioon tehti päevakirurgias ja saan kähku koju. Haigla tekitab minus kummalisi tundeid. Eks elu jooksul on eri traumadega siia sattutud küll ja küll, aga alati tahaks esimesel võimalusel vehkat teha.

Kannatused

Miskipärast loodan, et juba järgmisel hommikul ärkan kõbusana, kuid nii see pole. Mulle on kirjutatud vägevad valuvaigistid, nendest olen täiesti pilves. Põlv on tuim nagu tellis. Kõige meelsamini ei liigutaks ma üldse mitte. Aga ei saa – liikuma peab, et verevarustus ja paranemine kiirem oleks ning põlv ka edaspidi liikumisega nõustuks. See on paras köietants – ülearu rapsides teen jalale liiga ja lõhun seda, liikumatuna jään kangeks. Kuidas siis on paras? Peab ennast tähelepanelikult kuulama. Selsamal hetkel taipan, et siiani olen oma keha kasutanud nagu sõdur sõiduvahendit. Kuni liigub piitsutan end tagant ja armu ei anna. Selline suhtumine tuleb nüüd unustada.