NAISTEJUTUD Miks mees ei taha seksida? See on täiesti tavaline mure ja põhjused on üllatavad

Väga paljud mehelikud mehed on sarnases programmis – kardavad või keelavad endale tundeid, suruvad end sooritama, kannavad koormat ja tunnevad end tegelikult õnnetuna. Kõigi süda armastab neid. Alati on võimalik endale õnne lubada. Ja mis eriti hea – endaga ühenduse saamisega ja iseenda vastuvõtmisega tuleb lisaks õnnele ja headele suhetele kaasa ka palju rohkem ja palju paremat seksi. Ka mehed on täiesti võimelised saama üheainsa paugu asemel mitmeid ja mitmeid orgasme, nagu naised.

See on kuulajate küsitud saade

Armsad sõbrad ja kuulajad – kui see osa sind toetab, siis täna selle eest iseennast. Igor Earthchild tuli saatesse juba teist korda seetõttu, et teie seda soovisite.

Tere Kristinka! Viimane saade (352) oli väga väga hea kuulamine! See mees tuleb nüüd heaga varsti saatesse tagasi kutsuda, et anda kuulajatele võimalus talle küsimusi esitada. Enesekindel naine.

***

Tänan sind südamest asjalike ja huvitavate vestluste eest! Olen juba paar päeva mõelnud pakkuda ühte teemat, mida arutada. Minu väga kallil mehel, kellega oleme koos olnud 14 aastat, oli hiljaaegu eesnäärme vähk, mis õnneks ei olnud läinud mujale levima. Operatsioon läks kenasti ja ta paraneb. Aga komplikatsioonid siinjuures on kahjuks erektsioonihäired. Meeste jaoks on see teatavasti suur löök. Isegi ütles korra, et elu on mõttetu, kui seksida ei saa. Üritan teda toetada ja räägin, et minu jaoks see pole probleem, aga sellest ei piisa. Andke nõu nii meestele, kellel sama probleem, ja samas naistele, kuidas olla veel paremini toeks sel teekonnal. Olen püüdnud suunata tema mõtteid ja energiat mujale. Hooliv naine.

Saadetud küsimustes kerkis esile korduva ja paljusid painava teemana – miks mehed ei taha seksi?

Me oleme heas suhtes ja saame väga hästi läbi. Lähedus on olemas, sõprus on olemas, varandus on olemas. Pere ja lapsed on ka olemas. Mina nagu tahaks, aga mees kohe üldse enam ei taha seksi. Miks? Ma ei saa sellest aru. Naine, 30ndates.

Ma ei saa aru, mis minuga lahti on? Enne oli suur seksiisu, aga enam ei ole. Naine on armas ja ilus, aga üldse ei huvita. Ma tean, et peaks, aga sellist tunnet, et tahaks, ei ole. Mees, 40ndates.

Mehe seksihuvi on jahtunud. Vahel tundub, et ta teeb seda lihtsalt moep ärast. Kas ta ei armasta mind enam? Naine, 40ndates.

Korduvaid sarnaseid kirju me välja tooma ei hakka. Samuti ei jõudnud me kõiki küsimusi lahata, see oleks olnud pinnapealne ja mitte kedagi aitav.

Kõige kiirem viis saada vastus oma küsimusele – kirjuta artikli alla kommentaar. Meile tundub, et oleme probleemiga üksi, aga mured on meil sarnased. Julge olles aitad ka teisi! Igor andis lubaduse vastata. Ole mureta, teeme seda diskreetselt ja konkreetselt.

Igor Earthchild annab saates sellele sügavale küsimusele vastuse ja põhjaliku selgituse. Armas sõber – kui sul on mure, mis ei saanud lahendust või vastust, siis anna julgelt märku Kristinale.

Suur aitäh teile, et selle saate sünnile tõuke andsite.