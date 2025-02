NAISTEJUTUD Perelepitaja Kaido Taim: «Kõige jubedam suhe on see, kui lähed paari...»

Eks me tajume maailma läbi iseenda, oma tunnete. Parimad tunded me saame läbi armastuse. Toome seda nagu muinasjutu oma ellu, püüame õppida üksteist armastama. Me saame aru, et see on ühinemise kunst. Eks me toome nagu üksteisest selle positiivse välja ja see on väga oluline asi, mida me paarisuhtes peaksime endale eesmärgiks seadma, et me õpime üksteist armastama. Kui siin ei ole targemaid tsiteerida, siis armastus on õppida teist tundma nagu osa endast. Ja kui ta on osa minust, siis ma ei taha talle haiget teha. Kuula ära kogu pikk saade, Kaidol on veel palju kulda varuks, mis aitab suhetes silmad avada ning need palju paremaks muuta. Kaidot tasub lugeda ja kuulata anda ka tõrksatele meestele, kes tundejutte kardavad – Kaidot nad mõistavad.