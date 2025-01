NAISTEJUTUD Jahmatav ülestunnistus: «Mul on valge kitli fetiš!»

Kolme sõnaga õde

Kaisa: No mina arvan, et sõnade kasutamise oskus kasvatab sõnade kasutamise oskust. Inimene on harjutamise põhine loom ja kui me ei harjuta oma suu aparaati mitte kuidagi, kui me kasutame ainult sõrmi, siis meie keeled känguvad igas mõttes. Ja siis polegi rohkem vaja, kõik on streamline'itud, kõik üleliigne on ära võetud. Aga ausalt öeldes, see üleliigne, see barokne, see imelik ja naljakas ja need vead, millest me siin rääkisime, need on täpselt need, mida ongi vaja, et meie suu aparaadid, et meie kõrvaaparaadid, et need areneksid ja muutuksid, et tekiks uut huvitavat.