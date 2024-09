Saint end teiste hirmudest häirida ei lase, vaid üksnes muigab õiendavate kommentaaride peale. Ta on küll ja küll kuulnud, et on näiteks odav või lits. Siinkohal annab Saint sõbralikult muiates hea soovituse: «Kuidas erinevatest kommentaaridest välja filtreerida, mis on siis asjalik? Vahest ikka võib ju ka kriitikat vastu võtta. Mina kasutan selleks kolme punast lippu. Esimene punane lipp – kas sa küsisid sellelt inimeselt tagasisidet? Number kaks – kas sinu tegevused mõjutavad kuidagi seda inimest, kes sõna võtab? Ja kolmas on – kas see arvaja ise on keegi, kes sind inspireerib või kelle moodi sa tahad olla? Need viitavad sellele, et antud tagasiside peegeldab selle andjat ennast ja tema kontrollimatu vajadus seda öelda ei ole mitte kuidagi seotud sinuga!» Need kolm punast lippu annavad sellele, kelle suunas solgiämber visati, hingerahu tagasi. Ehk see sõltub sinust endast, kas see läheb sulle pihta või sinust mööda. Sa ei pea ühelgi viisil reageerima kriitikale, millel pole sinuga midagi tegemist. Las õelutsejad hullavad isekeskis, tark naine selleni ei lasku, jää oma väärikuse kõrgusele.