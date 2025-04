NAISTEJUTUD Huulesüstid läksid untsu: nägu läks lillaks, mind lükati taharuumi, kus nutsin peatäie

Marlee Karja veel suurendatud huulte aegu. Foto: Marlee erakogu

Äkki sulle on sattunud mehed, kes eelistavad loomulikku ilu? Osa naisi on peale välimuse tuunimist siiski tunnistanud, et see toob hoopis teistmoodi meeste tähelepanu. Nad ikkagi näevad sind nagu mingit trofeed või objekti, mida ta tahaks endale saada.

Mul sellist kogemust pole. Mu esimene abikaasa võttis mind naturaalsena ja tema alati ütles, et ma olen ilus nii, nagu ma loomulikult olen, ma ei vaja mitte midagi. Aga samas, kui ma näiteks huuli tegin, siis ta ütles, et noh, see ei ole kole, aga piirdu sellega. Ära rohkem tee! Aga tegelikult ma ütleks, et ega need mehed väga aru ei saa.

No minu kallim ütleb ka – las olla täpselt nii, nagu on. Aga aastad lähevad, täpselt nii, nagu on, ei taha 25 aastat päris samasugusena püsida.

See on väga tore, et meesterahvad ütlevad, et naturaalsus on ilus ja ära neid asju tee, aga see on natuke topeltstandard. Kui vaatame, keda need samad isikud sotsiaalmeedias laigivad, siis paratamatult on need just need pardihuuled ja ülimalt tuunitud naisterahvad.

Eks võimendatus lihtsalt torkab silma.