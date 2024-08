NAISTEJUTUD Ettevaatust! Sellised on naised, kes reedavad ja hea näoga halba teevad

Loe lisaks

Manipulaator Foto: apollo.ee

Kuidas pääseda manipulaatorite küüsist

Christel Petitcollin

Kas manipulaatoreid on meie ümber vähem, kui silm kinni pigistada ja neist mitte rääkida? Ei. Nad on ikka alles. Aga nemad on rahul – saavad oma tumedaid tegusid teha ja inetusi hea näoga glasuurida. Sest enamik inimesi ei kujuta isegi ette, millisteks alatusteks ja inetusteks on võimelised intrigandid ja manipulaatorid! Neil inimestel pole moraali ega südametunnistust. Sinu draama ja kannatused on neile toit ja meelelahutus.

Vaimne manipuleerimine toimub alati teadlikult. Puutume sellega ju igapäevaelus sageli kokku: emotsionaalne väljapressimine perekonnas, võimumängud tööl, ühe elukaaslase domineerimine teise üle, sõbra survestamine… Leidub ohtlikke ja destruktiivseid inimesi, kelle eesmärk on läbi sajandite olnud üks: rahuldada oma vajadusi teiste arvel. Nende lihtsad ja ühtaegu komplekssed võtted on hirmutavalt tõhusad. Kuid need võtted on samasugused! Loe ja tunned need ära! Kannatajaks on alati manipulaatori ohver – rusutud, stressis ja segaduses, sest nende lähikonnas olev manipulaator imeb nad nagu vampiir energiast tühjaks. Christel Petitcollin on inimsuhete ja personaalse arengu uurimisele pühendunud koolitaja, lektor ja kirjanik. Ta on transaktsionaalse analüüsi, neurolingvistilise programmeerimise, Eriksoni hüpnoosi ja Frank Farrelly provokatiivse teraapia koolitusega spetsialist, kes on lähemalt uurinud manipuleerimise mehhanisme ja vaimset üliefektiivsust. Selle raamatu kirjutas Christel Petitcollin toeks ja valguse näitajaks just nendele igapäevase kontrollimise ja manipuleerimise ohvritele. Ja nii kurb, kui see ka pole – enamik neist elab heas usus, sest manipulaatorid on südametud, julmad ja kuratlikult kavalad!