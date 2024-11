ISA LOOD «Juba pulmapeo varases staadiumis pandi peiu meheau häbematult pihta»

Veel isadest ja armastusest

Pamela Maran, «Eesti vanaisade lood ja salatarkused». Foto: apollo.ee

«Eesti vanaisade lood ja salatarkused»

Pamela Maran

Kõige ilusam ja südant puudutavam isade-vanaisade raamat, mis iial kirja pandud. Pamela on südamega ära kuulanud ja suure hoolimisega kirja pannud 66 vanaisa lood. Need on Eesti ajaloo vaated läbi isikliku pilgu. Nagu mehed ikka, tunnevad ka need vanaisad, et nemad peavad hoidma ja kaitsma, nii oma riiki kui oma perekonda. On traagilisi ja helgeid lugusid, argiromantikat ja sügavaimaid hingetarkusi. See on kõvade kaante jagu talletatud ajatut väärtust ja vahetust, mis tõesti toob pisarad silma. Aga need on ilusad, liigutuse, mõistmise ja ühtehoidmise pisarad.

Pamela Maran, «Avatud ja armastav vanemlus». Foto: apollo.ee

«Avatud ja armastav vanemlus»

Pamela Maran

Pamela värskeim raamat räägib kõige väärtuslikumatest ja kogu elu mõjutavatest suhetest, mille laps sõlmib oma emaga ja isaga. Mõlemad on üliolulised. Pamela jätkab kõigis oma teostes teekonda armastuse saadikuna, kes kartmatult väljendab oma tõde ja julgustab ausalt endasse vaatama.

See on soe ja lootust külvav inimsuhete raamat. Kuid autor räägib midagi varjamata ka raseduse katkemisest, et lapsega pole kõik sugugi lihtne ja et paarisuhte hoidmine nõuab teadlikku tähelepanu. Puudutav raamat loob soovi vaadata oma elule ausalt otsa, mis annab võimaluse luua ka senisest ausamaid ja teadlikumaid suhteid. Ja teisi ei saa armastada iseenda arvelt, selleks on avatuses olemas palju loomulikum tee.

«AEG. Teekond nimega mees» Foto: Tiina Ristimets

«AEG. Teekond nimega Mees»

Tiina Ristimets, Keit Pajust, Indrek Arula

Meestele pühendatud teos Tiina ajatute inimeste lugude südamlikus sarjas. Siin jagab oma lugu 25 meest, eri vanuses, paljud neist isad. Raamatust koorub välja palju puhast ja väärtuslikku, aga ka mõistmist – meie isad polegi nii erinevad, meie mehed on igaüks ise näoga, aga mõnes mõttes ka üks hõim.

Mis on meestele elus tähtis? Mis neid hoiab, mis kannab? Mida nad kardavad ja milliseid hirme välja öelda julgevad? Mida tähendab olla mees, olla isa, olla vanaisa ja kõige selle juures veel hea inimene?

Samast sarjast ilmus viimati raamat «AEG. Teekond nimega Armastus», mis keskendub suhetele ja annab mitu elus vastu pidanud retsepti, mis on õnneliku ja igavese armastuse koostisosad. Taas meie oma armastatud rohkem ja vähem tuntud eestlaste lood.